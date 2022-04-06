В Орловской области снизилось число афер и убийств

Стал известно о текущей оперативной обстановке в Орловской области.

В первые два месяца 2022 года общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. Такой вывод содержится в информации регионального управления МВД России. Из нее следует, что за два месяца текущего года на территории Орловской области было зарегистрировано 1343 преступление. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 16-ти районах, причем наибольшее — в Северном районе города Орла, а также в Сосковском, Знаменском, Дмитровском, Кромском и Троснянском муниципальных районах.

«В структуре преступности 59,8 процента приходятся на преступления против собственности, 14 процентов составляют преступные посягательства против личности, — говорится в кратком отчете УМВД. — 7,6 процента составили преступления экономической и коррупционной направленности, 6,3 процента — связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В отчетном периоде не зарегистрировано изнасилований, снизилось число убийств и мошенничеств, реже выявлялись факты, связанные с фальшивомонетничеством».

В целом за два прошедших месяца сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами региона было раскрыто 676 преступлений, в том числе 149, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. На 5 процентов больше, чем годом ранее, было выявлено граждан, совершивших преступления.

ИА «Орелград»