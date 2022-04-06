Вячеслав Володин: Владимир Вольфович Жириновский умер

После продолжительной болезни скончался основатель и бессменный лидер ЛДПР.

Спикер парламента Вячеслав Володин официально подтвердил, что Владимир Вольфович Жириновский, депутат всех созывов Государственной Думы Российской Федерации, скончался.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский.

Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.

Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей.

Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград»