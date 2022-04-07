Глава Орловского УФАС рассказал о жалобах на рост цен

Чаще всего жители региона жалуются на высокую стоимость сахара.

В Орловском УФАС России прошли публичные обсуждения правоприменительной практики этого ведомства. Один из заслушанных вопросов касался ценовой политики в регионе в первом квартале 2022 года. Об этом, а также о предварительных итогах мониторинга ценообразования на социально значимые продовольственные товары рассказал руководитель Орловского УФАС Андрей Кирьянов. Краткую версию его доклада обнародовала пресс-служба регионального антимонопольного органа. По словам Кирьянова, мониторинг цен проводится на постоянной основе. Он охватывает 24 наименования социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, утвержденного постановлением правительства страны. Кроме того, организована специальная «горячая линия» по вопросам изменения цен на товары и услуги.

«На текущий момент в адрес Орловского УФАС России поступило более 250 заявлений (обращений), — сообщает пресс-служба ведомства. — Из них порядка 60 процентов касаются повышения цен на сахар и отсутствие его в магазинах, более 20 процентов — повышения цен на детское питание, подгузники. Остальные обращения касаются повышения цен на прочие товары (гречку, овощи, масло, в том числе подсолнечное, авто- и мотозапчасти, медикаменты, майонез, макароны, соль, муку, яйца, бумагу и т.д.)».

Все обращения находятся на контроле в службе, по каждому из них проводится индивидуальная проверка. В ходе своего выступления Андрей Кирьянов также отметил, что в целях контроля и пресечения необоснованного завышения цен на товарных рынках региона антимонопольная служба взаимодействует с прокуратурой области, правоохранительными органами, областными департаментами промышленности и торговли, сельского хозяйства, управлением по тарифам, Росздравнадзором и др.

«Андрей Кирьянов также подчеркнул, что в сложившейся ситуации предприниматели должны придерживаться ответственного, социально ориентированного рыночного поведения, — добавили в пресс-службе Орловского УФАС. — Недопустимо создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен».

ИА «Орелград»