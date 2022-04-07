Леонид Музалевский выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского

Вчера после продолжительной болезни скончался основатель старейшей российской партии.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский прокомментировал на своей странице социальной сети VK новость о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Пришла печальная новость: ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский — лидер партии ЛДПР. Это огромная потеря для нашей страны.

Владимир Вольфович всегда был на передовой, его политическая мудрость, решительность, способность нестандартно мыслить и вклад в развитие отечественного законодательства позволили ему заслужить уважение коллег и доверие избирателей. Не верится, что его больше нет с нами.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — написал Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»