Леонид Музалевский выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского

7.4.2022 | 11:57 Новости, Политика

Вчера после продолжительной болезни скончался основатель старейшей российской партии.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский прокомментировал на своей странице социальной сети VK новость о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Пришла печальная новость: ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский — лидер партии ЛДПР. Это огромная потеря для нашей страны.

Владимир Вольфович всегда был на передовой, его политическая мудрость, решительность, способность нестандартно мыслить и вклад в развитие отечественного законодательства позволили ему заслужить уважение коллег и доверие избирателей. Не верится, что его больше нет с нами.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким, коллегам Владимира Вольфовича Жириновского. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — написал Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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