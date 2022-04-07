На Орловщине взяли под контроль оборот химикатов

Сведения о пестицидах внесены в государственную информационную систему.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о текущих результатах работы по включению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что данная работа проводится в преддверии запуска в эксплуатацию новой федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА «Сатурн»). Ее официальный запуск запланирован на 1 июля 2022 года.

Наполнение новой системы проводится с 1 июля 2021 года, для этого используются данные базы Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер». Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, к началу апреля 2022 года это ведомство зарегистрировало в «Сатурне» 541 заявку хозяйствующих субъектов. Также в систему внесены сведения о 10 902 площадках, на которых осуществляется обращение пестицидов и агрохимикатов.

«Эта информация необходима, чтобы создать условия, обеспечивающие безопасность и прозрачность поступления, производства и перемещения химических средств защиты растений и удобрений посредством учета партий пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота, — рассказали в ведомстве. — Управление Россельхознадзора напоминает, что обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрироваться в данной системе закреплена ст. 15.2 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Напомним, в предыдущие годы применение таких препаратов для обработки посевов не раз становилось настоящей проблемой для пчеловодов. Опрысканные без предупреждения поля становились причиной массового мора пчел. В ряде случаев дело дошло до суда, и пасечникам удалось добиться денежной компенсации за гибель насекомых. В текущем году сотрудники Россельхознадзора уже не раз наказывали орловских аграриев за то, что те нарушали правила уведомления населения о предстоящих обработках площадей агрохимикатами.

ИА «Орелград»