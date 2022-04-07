На Орловщине взяли под контроль оборот химикатов

7.4.2022 | 18:00 Новости, Экономика

Сведения о пестицидах внесены в государственную информационную систему.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о текущих результатах работы по включению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что данная работа проводится в преддверии запуска в эксплуатацию новой федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА «Сатурн»). Ее официальный запуск запланирован на 1 июля 2022 года.

Наполнение новой системы проводится с 1 июля 2021 года, для этого используются данные базы Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер». Как сообщили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, к началу апреля 2022 года это ведомство зарегистрировало в «Сатурне» 541 заявку хозяйствующих субъектов. Также в систему внесены сведения о 10 902 площадках, на которых осуществляется обращение пестицидов и агрохимикатов.

«Эта информация необходима, чтобы создать условия, обеспечивающие безопасность и прозрачность поступления, производства и перемещения химических средств защиты растений и удобрений посредством учета партий пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота, — рассказали в ведомстве. — Управление Россельхознадзора напоминает, что обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистрироваться в данной системе закреплена ст. 15.2 Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Напомним, в предыдущие годы применение таких препаратов для обработки посевов не раз становилось настоящей проблемой для пчеловодов. Опрысканные без предупреждения поля становились причиной массового мора пчел. В ряде случаев дело дошло до суда, и пасечникам удалось добиться денежной компенсации за гибель насекомых.  В текущем году сотрудники Россельхознадзора уже не раз наказывали орловских аграриев за то, что те нарушали правила уведомления населения о предстоящих обработках площадей агрохимикатами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования