Область выделит Орлу на дороги 1,1 миллиарда рублей

Власти города утвердили финансовые параметры дорожных работ.

Администрация областного центра внесла коррективы в муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы». Так, в новой редакции утверждены объемы и источники финансирования. Согласно паспорту программы, общий объем средств, необходимых на ее реализацию, установлен в размере 5,589 миллиарда рублей. Из них в 2022 году планируется потратить 1,546 миллиарда. По источникам финансирования ситуация следующая: федеральный бюджет в 2022 году вложит в дороги Орла 405,02 миллиона рублей, а средства Дорожного фонда Орловской области составят 1,098 миллиарда. Бюджет города в этом году добавит 43,2 миллиона рублей.

Власти считают, что за весь период реализации программа позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 44,225 километров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности таких дорог, как ожидается, сократится на 9,59 процентных пункта. Общая площадь отремонтированных объектов улично-дорожной сети города Орла по итогам 2022 года должна составить не менее 158 419 квадратных метров. Для сравнения, в 2021 году она составила 336 584 «квадратов». Прогнозируемая площадь восстановленных верхних слоев дорожной одежды составляет 40 000 квадратных метров (в 2021 году по факту – 80 000 квадратных метров).

Кроме того, в 15,39 километра оценивается запланированный на 2022 год прирост протяженности автомобильных дорог на территории Орла, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Достичь этого результата власти хотят за счет проведения капитального и текущего ремонта автомобильных дорог. В 2021 году фактический прирост отвечающих нормативам дорог составил 28 километров. Также в текущем году планируется смонтировать 200 средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла. Годом ранее таких объектов было установлено всего 18.

ИА «Орелград»