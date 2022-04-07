Орловцы могут попробовать себя в роли приставов

Жителей региона позвали на службу в органы принудительного исполнения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области объявило о продолжении приема граждан на службу в органы принудительного исполнения (ОПИ). Желающим пополнить ряды судебных приставов обещают стабильный заработок, специальное звание и надбавки за особые условия службы. В числе прочих преимуществ называются стабильность, социальный статус, а также ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска.

Отметим, что в органы принудительного исполнения набираются граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующие квалификационным требованиям. Они должны быть способны по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника. Более подробная информация, в том числе перечень необходимых документов, размещены на официальном сайте УФССП России по Орловской области в разделе «Порядок прохождения государственной службы».

По данным ведомства, штатная численность управления по состоянию на 1 января 2022 года составила 513 штатных единиц, в том числе в аппарате — 65 штатных единиц, в структурных подразделениях — 448 штатных единиц. Фактически работало на ту же дату 485 человек, то есть укомплектованность кадрами составляла 94,5 процента. Некомплект составил 25 единиц сотрудников органов принудительного исполнения и три единицы должностей государственных гражданских служащих. По состоянию на начало этого года было принято 29 сотрудников ОПИ, на должности государственных гражданских служащих принято 17 работников. Уволено в 2021 году было 35 сотрудников, государственных гражданских служащих. Текучесть кадров составила 11,8 процента.

Добавим, что для определения соответствия замещаемой должности гражданской службы в УФССП проводятся аттестации гражданских служащих. В прошлом году, например, было проведено четыре заседания аттестационных комиссии. По их результатам были признаны соответствующими замещаемой должности государственной гражданской службы 28 государственных гражданских служащих, один работник зачислен в резерв в порядке должностного роста. Также были проведены заседания экзаменационной комиссии по комплексной оценке вновь принятых сотрудников. По результатам испытаний все 57 сотрудников были признаны выдержавшими испытания.

ИА «Орелград»