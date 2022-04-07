Орловская девушка была спасена с третьего этажа горящего дома

Еще три человека также были эвакуированы.

Накануне на улице Солдатская сотрудники МЧС спасли девушку, которая находилась на третьем этаже горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 12.21 стало известно о возгорании трехэтажного дома. Когда пожарные приехали на место, они увидели дым, шедший из окна третьего этажа, а в квартире находился человек, просящий о помощи. Огонь мог распространится на чердак и внутренние помещения дома.

С помощью трехколенной лестницы пожарные спасли девушки и эвакуировали еще трех человек.

Происшествие обошлось без пострадавших. В ванной загоревшейся квартиры сгорела пластиковая отделка душевой кабины. Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

ИА «Орелград»