Орловская девушка была спасена с третьего этажа горящего дома

7.4.2022 | 13:02 Новости, Происшествия

Еще три человека также были эвакуированы.

Накануне на улице Солдатская сотрудники МЧС спасли девушку, которая находилась на третьем этаже горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 12.21 стало известно о возгорании трехэтажного дома. Когда пожарные приехали на место, они увидели дым, шедший из окна третьего этажа, а в квартире находился человек, просящий о помощи. Огонь мог распространится на чердак и внутренние помещения дома.

С помощью трехколенной лестницы пожарные спасли девушки и эвакуировали еще трех человек.

Происшествие обошлось без пострадавших. В ванной загоревшейся квартиры сгорела пластиковая отделка душевой кабины. Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования