Позитивный имидж Орла сформируют фотографии простых горожан

В Орле стартовал прием заявок на фотоконкурс «Любимый город в объективе».

Фотоконкурс «Любимый город в объективе» проводится бюджетным учреждением культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей». Как сообщается на сайте этого учреждения, конкурс приурочен к 125-летию со дня рождения музея. Его цель — популяризация красоты родного города и его историко-культурного наследия, отображение общественной и культурной жизни посредством фотографии. Задачи фотоконкурса: формирование позитивного имиджа города Орла, проявление патриотизма и сохранение исторических ценностей, стимулирование процесса творческого самовыражения граждан, а также популяризация фотографии как вида искусства.

Подведение итогов и определение победителей состоится в августе 2022 года членами жюри, в состав которого вошел Леонид Тучнин, фотохудожник, Заслуженный работник культуры РФ. Победители в каждой номинации будут отмечены дипломами и памятными призами. Остальные конкурсанты будут награждены дипломами участников. Награждение состоится в августе-сентябре 2022 года в Орловском краеведческом музее на торжественном мероприятии.

В конкурсе могут принять участие фотографы-любители, независимо от пола, рода занятий и увлечений в возрасте от 14 лет и старше. Для участия необходимо подать заявку по форме, которую можно найти на сайте музея. Для участия примут цифровые цветные и черно-белые фотоснимки. Всего предусмотрено три номинации: «Исторический Орел» (памятники, архитектура, памятные места города), «Природа» и «Мой день в музее». От одного участника примут не более трех работ в каждой номинации. Кстати, участники должны гарантировать организаторам, что именно они являются авторами присланных работ, и факт участия в фотоконкурсе не нарушает права других лиц.

«Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе авторских, смежных и иных прав третьих лиц), допущенных участниками в связи с предоставлением на фотоконкурс фотографий, несут сами участники, — следует из положения о конкурсе. — Принимая участие в фотоконкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена и фамилии, конкурсные фотографии могут быть использованы публично, без дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо дополнительного вознаграждения. Организатор оставляет за собой право использовать фотоработы с целью популяризации фотоконкурса путем размещения на веб-сайте, хранения и использования в печатной продукции».

Остается добавить, что организаторы не примут фотографии, содержащие сцены насилия, обнаженную натуру, демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали, а также содержащие рекламу и агитацию. Организаторы оставляют за собой право не принимать фотографии, не относящиеся к теме фотоконкурса, либо фотографии плохого качества и не соответствующие заявленным требованиям.

ИА «Орелград»