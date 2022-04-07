Прокуратура пресекла необоснованные проверки орловского бизнеса

В Орловской области почти треть запланированных проверок оказались «забракованы».

Результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей были озвучены на расширенном заседании коллегии, которое прошло под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры региона, в работе коллегии приняли участие начальник УМВД Юрий Савенков, руководитель СУ СК Петр Юдин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, чиновники областного уровня и другие.

По словам Тимошина, одними из самых распространенных являются нарушения при формировании планов проверок на очередной год. Напомним, каждое ведомство уже много лет направляет свои планы в прокуратуру, которая проверяет их обоснованность. Затем формируется сводный план, который публикуется в открытом доступе на информационных ресурсах прокуратуры. Согласно озвученной на коллегии статистике, орловскими прокурорами было исключено 27 процентов контрольных мероприятий при формировании плана на 2022 год. Замечания были поданы на каждую третью проверку.

«Контролирующими органами не ведется системная работа по внесению в Единые реестры сведений о проведенных проверках, что нарушает принцип прозрачности деятельности контролеров, — говорится в сообщении прокуратуры Орловской области. — Алексей Тимошин акцентировал внимание на недопустимости нарушений в административных регламентах предоставления услуг, в которых нередко содержатся незаконные основания для отказа в их оказании и нормы об истребовании излишних документов и согласований, устанавливаются иные сроки рассмотрения документов, ограничивается участие предпринимателей по территориальному признаку, что было выявлено прокурорами при проведении проверок».

Прокурор региона также указал «на необходимость обеспечения системного надзора за соблюдением законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в первую очередь за реализацией предусмотренных федеральным центром и региональной властью мер поддержки бизнеса». Впрочем, на фоне осложнения геополитической ситуации и вызванных этим экономических трудностей, многие ведомства уже объявили о приостановке проведения плановых проверок в текущем году.

Тем временем, в правительстве региона заявили, что в Орловской области 68 процентов предпринимателей не стакиваются с существенными барьерами для ведения бизнеса. «Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области представил доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг региона в 2021 году, — пояснила по этому поводу пресс-служба губернатора. — В основе доклада лежат результаты мониторинга деятельности 73 хозяйствующих субъектов, 741 потребителя, статистическая и аналитическая информация органов государственной власти».

Результаты мониторинга оказались следующими: 76 процентов опрошенных предпринимателей оценивают конкуренцию в регионе как высокую, 68 процентов заявили, что не сталкиваются с существенными административными барьерами при ведении бизнеса. Кроме того, 61 процент респондентов считают, что они не сталкивались с дискриминационными условиями доступа на рынки. Удовлетворенность возможностью выбора и качеством товаров, работ и услуг составляет 61 и 65 процентов от числа потребителей соответственно. Также 66 процентов опрошенных оказались удовлетворены деятельностью органов власти по содействию развитию конкуренции.

ИА «Орелград»