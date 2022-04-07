В орловскую больницу Боткина поступило оборудование для реабилитации детей с ДЦП

7.4.2022 | 14:33 Медицина, Новости, Новости компаний, Общество

Это стало возможным благодаря благотворительной помощи.

Фонд «Созидание» при поддержке компании «Специализированный застройщик «Орелстрой» приобрел четыре тренажера, необходимых для реабилитации пациентов с детским церебральным параличом. Они поставлены в Городскую больницу имени Боткина и могут также использоваться для реабилитации постковидных больных.

Медицинская реабилитация крайне важна даже в тех случаях, когда ДЦП не прогрессирует. Без нее у пациентов по мере взросления появляются новые нарушения, обусловленные врожденными патологиями. По мнение врачей, ранние меры, направленные на восстановление детей с ДЦП, помогают избежать будущих осложнений.

«Главная ценность для нас – это, конечно, пациентоориентированность и бережное отношение к здоровью человека. Благодаря данной технике мы сможем помочь гораздо большему количеству людей. Хочу поблагодарить «Созидание» за то, что откликнулись и помогли нашему отделению стать еще более оснащенным и подготовленным. В свою очередь хочу пожелать всем здоровья, отличного настроения, оптимизма. Берегите себя и своих близких», – рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением поликлиники им. Боткина Оксана Леонидовна Клеменчукова.

«Теперь благодаря поддержке неравнодушных людей и наших спонсоров в лице ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» мы сможем предоставить для десятков орловцев возможность реабилитации», – прокомментировала Екатерина Пухликова, директор благотворительного фонда «Созидание».

ИА «Орелград»

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