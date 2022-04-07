Январь оказался очень прибыльным для орловского бизнеса

Всего за месяц предприниматели заработали более 3 миллиардов рублей.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе 2022 года сообщил Орелстат. Аналитики этого ведомства подсчитали, что, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах сложился в сумме 3,069 миллиарда рублей. Сообщается, что 181 орловское предприятие по итогам января получило совокупную прибыль в размере 3,492 миллиарда рублей, а 89 предприятий за тот же период сработали с общим убытком в размере 422,9 миллиона рублей.

Анализ не затрагивал представителей малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, а также работу банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений. Почти половина всего положительного сальдо пришлась на Орел. Подсчитано, что предприятия и организации областного центра за первый месяц текущего года получили прибыль в размере более 1,4 миллиарда рублей.

На втором месте в этом списке расположился Кромской район, бизнес которого сработал с общей прибылью в размере 400,1 миллиона рублей. Далее следуют Урицкий район (365,1 миллиона рублей), Свердловский район (217,8 миллиона рублей), Орловский и Глазуновский районы (94,5 и 66,5 миллиона рублей соответственно). Аутсайдером стал город Ливны, предприятия которого сработали с отрицательным сальдо в размере 49,3 миллиона рублей. В целом объем положительного сальдо бизнес-сообщества региона вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИА «Орелград»