Январь оказался очень прибыльным для орловского бизнеса

7.4.2022 | 10:15 Новости, Экономика

Всего за месяц предприниматели заработали более 3 миллиардов рублей.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе 2022 года сообщил Орелстат. Аналитики этого ведомства подсчитали, что, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в действующих ценах сложился в сумме 3,069 миллиарда рублей. Сообщается, что 181 орловское предприятие по итогам января получило совокупную прибыль в размере 3,492 миллиарда  рублей, а 89 предприятий за тот же период сработали с общим убытком в размере 422,9 миллиона рублей.

Анализ не затрагивал представителей малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, а также работу банков, страховых организаций и государственных и муниципальных учреждений. Почти половина всего положительного сальдо пришлась на Орел. Подсчитано, что предприятия и организации областного центра за первый месяц текущего года получили прибыль в размере более 1,4 миллиарда рублей.

На втором месте в этом списке расположился  Кромской район, бизнес которого сработал с общей прибылью в размере 400,1 миллиона рублей. Далее следуют Урицкий район (365,1 миллиона рублей), Свердловский район (217,8 миллиона рублей), Орловский и Глазуновский районы (94,5 и 66,5 миллиона рублей соответственно). Аутсайдером стал город Ливны, предприятия которого сработали с отрицательным сальдо в размере 49,3 миллиона рублей. В целом объем положительного сальдо бизнес-сообщества региона вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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