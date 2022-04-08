Нефтебаза в Орле обанкротилась

Процедура открыта в отношении компании «Нефтебаза Траст».

Как следует из картотеки арбитражного суда Орловской области, удовлетворено заявление московского общества с ограниченной ответственностью «Фулконсалтгрупп» о признании орловской компании «Нефтебаза Траст» несостоятельной. В отношении предприятия вводится процедура конкурсного производства, которая заменит введенную ранее процедуру наблюдения. Основанием для этого послужил представленный в суде отчет временного управляющего. В частности, были оглашены результаты анализа финансового состояния предприятия-должника, из которых следует, что восстановление платежеспособности ООО «Нефтебаза Траст» невозможно.

В то же время, имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Поясним, что ООО «Фулконсалтрупп» еще в июле 2021 года обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании нефтебазы банкротом. Москвичи просили ввести процедуру наблюдения и включить в третью очередь реестра требований кредиторов свои требования на сумму 3,116 миллиона рублей. В октябре 2021 года суд признал заявление «Фулконсалтгруппы» обоснованным и ввел в отношении «Нефтебазы Траст» процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Семен Пахомов, член Ассоциации саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Эгида». Жалоб на его действия за период проведения процедуры наблюдения от лиц, участвующих в деле, не поступало.

Временный управляющий сделал запросы в различные государственные ведомства, чтобы отыскать имущество предприятия-должника. Согласно полученным ответам, за нефтебазой числилась только иномарка Mersedes-Benz. Проведенная в процедуре наблюдения временным управляющим проверка также показала, что «имеются основания для оспаривания сделок должника». К слову, первое собрание кредиторов состоялось 11 марта 2022 года. На нем и было решено ходатайствовать перед арбитражным судом о признании ООО «НБ Траст» банкротом. Суд требование удовлетворил – нефтебаза признана несостоятельной, конкурсное производство в отношении нее открыто сроком на шесть месяцев.

ИА «Орелград»