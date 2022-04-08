Сотни нарушений трудовых прав вскрыли орловские профсоюзы

Профсоюзные работники огласили результаты своих проверок.

В 2021 году экономическая эффективность правозащитной работы орловских профсоюзов составила 9,6 миллиона рублей. Такие данные были приведены на заседании президиума Федерации профсоюзов Орловской области. Как пояснили в пресс-службе этой организации, с основным докладом выступил главный правовой инспектор труда ФПОО Сергей Лабутин. По его информации, в прошлом году особое внимание уделялось вопросам соблюдения прав и законных интересов членов профсоюзов в условиях пандемии.

«Так, в условиях ограничительных мер профсоюзные органы всех уровней столкнулись с проблемой посещения организаций и учреждений, где трудятся члены профсоюза, — сообщил докладчик. — Несмотря на это, часть организаций нашли возможность для проведения очных и документарных проверок, организации общения с уполномоченными лицами в дистанционном формате».

Всего профсоюзы в 2021 году провели 291 проверку соблюдения законодательства о труде, в том числе 145 комплексных. Общее количество проверок незначительно увеличилось по сравнению с 2020 годом. Подчеркнем, что 12 проверок были проведены совместно с органами прокуратуры, 24 проверки – совместно с Государственной инспекцией труда Орловской области. В результате всего за прошлый год было выявлено 428 нарушений трудового законодательства, большинство из которых работодатели устранили в добровольном порядке. Тем не менее, в прокуратуру и госинспекцию труда профсоюзы направили два материала о нарушениях трудового законодательства. По ним были приняты меры соответствующего реагирования, а именно два должностных лица привлечены к административной ответственности.

Также в ФПОО отметили, что наибольшее количество проверок (219) было проведено штатным и внештатными правовыми инспекторами труда областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Функции контроля обеспечивает правовая инспекция труда Федерации профсоюзов. В нее входят четыре штатных и три привлеченных юриста, 20 внештатных правовых инспекторов труда ФПОО, а также 38 внештатных правовых инспекторов труда, состоящих на учете в областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

ИА «Орелград»