В марте орловцы побили рекорд по сделкам с недвижимостью

Эксперты проанализировали учетно-регистрационные действия с недвижимостью.

Как сообщает управление Росреестра по Орловской области, в марте жители региона направили в это ведомство 12 304 заявления на регистрацию учетно-регистрационных действий с недвижимостью. При этом более 6,5 тысячи документов поступило в электронном виде. Специалисты говорят. Что март стал самым «урожайным» по числу таких сделок. Жители региона установили неписанный рекорд, что подтверждается ведомственной статистикой.

«За три прошедших месяца этого года март стал самым активным для жителей нашего региона – на регистрацию права собственности и кадастровый учет недвижимости поступило свыше 12 тысяч заявлений, в январе зафиксировано 9374 обращения, в феврале — 9 тысяч, — так прокомментировала ситуацию руководитель регионального управления Росреестра Надежда Кацура. — Всего получено более 30 600 заявлений, из них в отношении жилой недвижимости – 12 780, нежилых помещений – 11 370, земельных участков – 6450».

Кроме того, по ее словам, значительно вырос спрос населения на услуги электронной регистрации документов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в электронном виде увеличилось с 35 до практически 60 процентов в их общем числе. Что касается ипотечных сделок, то их количество за январь-март превысило 2000 тысячи. Кроме того, в первом квартале текущего года в Орловской области было заключено более 700 договоров долевого участия в строительстве.

«Отметим, что явными преимуществами электронного формата регистрации являются полная безопасность и абсолютная прозрачность, снижение финансовых и временных затрат, отсутствие необходимости личного визита в офисы МФЦ для подачи документов, — добавили в пресс-службе регионального управления Росреестра. — Срок регистрации составит от трех дней до нескольких часов».

ИА «Орелград»