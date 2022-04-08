В Орле чиновникам разрешат не общаться с «назойливым» народом

Изменения внесены в областной порядок рассмотрения обращений граждан.

Правительство Орловской области внесло изменения в «Порядок рассмотрения обращений граждан в органах исполнительной государственной власти». Сделано это в целях приведения нормативной правовой базы региона в актуальное состояние. Прием и регистрация обращений граждан по-прежнему возложены на администрацию губернатора и правительства, которая может переадресовывать ее членам правительства. Обращения, поступившие из других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, направляются на рассмотрение руководителям профильных департаментов вместе с сопроводительными письмами.

Один из обновленных пунктов регламентирует процедуру общения с особо назойливыми гражданами. Норма дает чиновникам инструкцию на случай, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который «ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства». Чиновникам разрешили поступать очень просто: исполнитель готовит проект уведомления в адрес заявителя о прекращении переписки с заявителем.

«При подготовке проекта данного уведомления исполнитель учитывает информацию, подтверждающую, что указанное обращение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, и содержащую даты и регистрационные номера ранее направленных обращений», — говорится обновленном правительственном документе. Кстати, справки статистического и аналитического характера о рассмотрении обращений граждан ежеквартально размещаются в государственной специализированной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Согласно последней из них, в 2021 году в адрес губернатора и членов правительства Орловской области поступило 10 844 письменных обращения граждан, в том числе 504 коллективных. От жителей областного центра поступило – 1567 обращений, или 14,5 процента от их общего количества. Наибольшее число писем поступило по вопросам социальной сферы – 6549 обращений, или 60,4 процента от их общего объема. Причем 4142 обращения касались сферы здравоохранения. По вопросам экономики властям региона орловцы прислали 2432 письма, по вопросам ЖКХ – 1579, по вопросам политики — 759 и по вопросам соблюдения законности – 330 обращений.

ИА «Орелград»