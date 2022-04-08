В Орле наблюдается бум электронной записи в первый класс

Количество электронных записей первоклашек увеличилось в 3 раза.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области стартовала запись детей в первый класс. Подать заявление о приеме на обучение можно в электронном виде через региональный портал муниципальных услуг ИСОУ «Виртуальная школа» или портал Госуслуг. Анализ первых результатов свидетельствует о том, что в регионе наблюдается настоящий бум спроса на такие услуги.

«Подача заявлений на запись в первый класс стремительно растет: почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом и в 100 раз по сравнению с 2020 годом, — сообщают эксперты. — Только 1 апреля 2022 года родители подали в школы более 350 заявлений в электронном виде. Напоминаем, что все возникающие вопросы по работе с ИСОУ «Виртуальная школа» ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования. Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96 и 73-17-79 (доб. 126, 127, 131, 134, 137)».

Ранее правительство Орловской области оценило состояние и развитие конкурентной среды в сфере общего образования региона. Участниками проведенного социологического исследования была отмечена умеренная конкуренция на данном рынке. Так, доля орловцев, удовлетворенных возможностью выбора общеобразовательной организации, составила в 2021 году 63,9 процента. Удовлетворенность ценами на данном рынке составила 73,4 процента (годом ранее – 57,1), а качеством услуг – 66,9 процента (в 2020 году – 58,3).

«Основными проблемами рынка услуг общего образования являются высокая загруженность образовательных учреждений, обучение во вторую смену, — говорится в правительственном отчете. — Развитию частного бизнеса на рынке препятствует недостаточное развитие материально-технической базы, отсутствие собственных площадей (зданий) для ведения образовательной деятельности, необходимость соблюдения требований к помещениям (соответствие современным санитарным и противопожарным требованиям), а также высокая стоимость их аренды/покупки. Высокая стоимость родительской платы в частных общеобразовательных организациях ограничивает доступ учащихся к их услугам».

Среди экономических факторов, препятствующих развитию конкуренции на указанном рынке, опрошенные предприниматели выделили отсутствие спроса и возможности у населения оплачивать услуги (39 процента), сложности с арендой и покупкой помещений (17 процентов), отсутствие квалифицированных кадров (20 процентов). Никто из респондентов не отметил влияние государственных и муниципальных предприятий, присутствующих на рынке. Согласно статистике, в системе общего образования Орловской области в 2021 году функционировало 8 негосударственных общеобразовательных организаций (в 2020 году – 8 организаций, в 2019 году – 6 организаций). В них обучалось 694 ребенка, что на 6 процентов больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»