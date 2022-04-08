В Орловской области стало меньше маленьких детей

Демографические тенденции подметил детский омбудсмен Константин Домогатский.

В Орловской области все три «бюджетных» региональных правозащитника встретились с губернатором Андреем Клычковым и рассказали ему об итогах своей деятельности за 2021 год. Доклады омбудсменами публикуются в открытом доступе. В частности, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский в своем докладе упомянул о некоторых аспектах демографической ситуации в регионе. Он отмечает, что общероссийская демографическая проблема продолжает оставаться актуальной. В Орловской области, как и в России в целом, продолжается снижение общей численности населения. Только за последние четыре года, по данным правозащитника, численность населения в регионе сократилась на 22 561 человека. Так, если в 2018 году на Орловщине проживало 747 247 человек, то в 2021 году показатель упал до 724 686 жителей.

К сожалению, тенденция касается и детей. Так, из доклада следует, что в 2018 году на Орловщине насчитывалось 108 757 детей в возрасте до 13 включительно. А в 2021 году их численность уменьшилась до 104 996 человек. При этом количеств подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно в регионе возросло с 27 407 в 2018 году до 27 934 в 2021 году. Также детский омбудсмен со ссылкой на данные управления ЗАГС Орловской области сообщает, что в последние три года в регионе стало заметно снижаться число родившихся детей. Так, в 2019 году их было 6042, в 2020 году – 5793, в 2021 году — 5451.

«В структуре родившихся младенцев по-прежнему преобладают мальчики (в 2019 году их численность составила 3075 человек, в 2020 году -3016, в 2021 году — 2818), — следует из доклада детского омбудсмена. — В отношении рождения младенцев женского пола за последние три года тоже произошли значительные изменения (2019 год — 2960, 2020 год – 2767, 2021 год — 2633). Общая статистика рождаемости в 2021 году показывает тенденцию к заметному уменьшению численности новорожденных на 584 ребенка».

ИА «Орелград»