Фонд капремонта «забыл» об обветшавшем доме под Орлом?

Выполнить капитальный ремонт здания регоператора обязал районный суд.

Как сообщает прокуратура Болховского района, по обращению граждан была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Местные жители пожаловались на плохое техническое состояние многоквартирного дома №98 по улице Свердлова в Болхове. Прокуратура установила, что капитальный ремонт этого здания был предусмотрен краткосрочным планом реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Причем запланирован он был на 2018-2020 годы.

«Однако предусмотренные программой мероприятия в части капитального ремонта фасада и ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения выполнены не были, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — В целях восстановления законности прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании Регионального фонда… обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного дома № 98 по улице Свердлова города Болхова».

Иск был рассмотрен Железнодорожным районным судом города Орла по местонахождению ответчика. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

ИА «Орелград»