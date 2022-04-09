Фонд капремонта «забыл» об обветшавшем доме под Орлом?

9.4.2022 | 18:00 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Выполнить капитальный ремонт здания регоператора обязал районный суд.

Как сообщает прокуратура Болховского района, по обращению граждан была проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Местные жители пожаловались на плохое техническое состояние многоквартирного дома №98 по улице Свердлова в Болхове. Прокуратура установила, что капитальный ремонт этого здания был предусмотрен краткосрочным планом реализации областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Причем запланирован он был на 2018-2020 годы.

«Однако предусмотренные программой мероприятия в части капитального ремонта фасада и ремонта внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения выполнены не были, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — В целях восстановления законности прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании Регионального фонда… обеспечить проведение капитального  ремонта многоквартирного дома № 98 по улице Свердлова города Болхова».

Иск был рассмотрен Железнодорожным районным судом города Орла по местонахождению ответчика. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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