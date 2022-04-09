Налоговики вернули орловцам 210 миллионов рублей

Областная налоговая служба рассказала о ходе декларационной кампании.

За первые три месяца текущего года по заявленным физическими лицами имущественным и социальным вычетам из бюджета жителям Орловской области возвращено налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму более 210 миллионов рублей. Такую информацию обнародовало региональное управление ФНС России. В ведомстве отмечают, что текущий показатель в 2,5 раза превысил уровень аналогичного периода прошлого года. При этом в Орле, как сообщала ранее городская инспекция ФНС, общая сумма выданных вычетов населению возросла примерно на 38 процентов.

«За отчетный период было выдано более 100 уведомлений о подтверждении права на имущественный и социальный налоговые вычеты, воспользовались возможностью получения налогового вычета в упрощенном порядке 30 человек, — подсчитали в ИФНС. — По итогам проведенных камеральных налоговых проверок деклараций по форме 3-НДФЛ по заявленным налоговым вычетам суммы к возврату составили 31,2 миллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8,6 миллиона».

Впрочем, отметим, что данные городской инспекции охватывают первые два месяца текущего года. Тем временем, УФНС России по Орловской области напоминает гражданам о том, что отчитаться о доходах, полученных в прошлом году, нужно до 4 мая 2022 года. Подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатский кабинет. Также отчетов налоговики жду от физических лиц, получивших доходы, например, от продажи недвижимости или транспортных средств, которые были в собственности меньше минимального срока владения, которые получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.

«Следует иметь в виду, что на граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения социальных и имущественных налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется, — уточнили в областной налоговой службе. — Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года».

ИА «Орелград»