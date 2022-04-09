УФАС проверит подряд на ремонт школы ценой в 250 миллионов

Жалобу на организаторов торгов подал индивидуальный предприниматель.

Орловское УФАС России возбудило антимонопольное дело по заявлению индивидуального предпринимателя из Свердловской области на среднюю общеобразовательную школу №2 города Ливны Орловской области. Бизнесмен жалуется на нарушения, которые, по его мнению, были допущены при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству дополнительного корпуса указанной школы. По мнению заявителя, заказчиком в предмет закупки были включены товары (работы, услуги), функционально и технологически не связанные между собой. Они якобы предназначены для разного применения, и взаимосвязь между ними отсутствует, что является недопустимым, ограничивающим конкуренцию и нарушает часть 3 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции».

Проанализировав жалобу и информацию, размещенную в Единой информационной системе госзакупок, Орловское УФАС решило возбудить дело и уже затребовало у сторон необходимые данные. Впрочем, это не означает, что жалоба в конечном итоге будет признана обоснованной. Из материалов дела следует, что извещение о закупке было размещено на сайте госзакупок в феврале 2022 года. Начальная максимальная цена контракта составила 251,932 миллиона рублей. Закупка осуществлялась в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Объектом закупки было «выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта и оборудование внутренних помещений необходимым инвентарем и мебелью». По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана только одна заявка – от компании «Авилон». Электронный аукцион был признан несостоявшимся, но контракт на выполнение работ по строительству дополнительного школьного корпуса был заключен с единственным участником, причем по начальной цене. То есть, сэкономить бюджетные средства на этой закупке не удалось.

Суть претензий ИП из Свердловской области сводится к тому, что заказчик объединил в один предмет закупки и строительные работы, и поставку товаров (инвентарь, мебель, техника и иные товары). Из жалобы следует, что указанные в локальной смете мебель, школьный инвентарь, техника и иные товары технологически и функционально не связаны со строительными работами. Статьей 17 Закона о защите конкуренции установлены антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу предложений. В частности, запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение и оказание которых являются предметом торгов.

«Следовательно, объединение заказчиком в один предмет закупки строительных работ и поставки товаров (инвентаря и мебели) приводит или может привести к нарушению прав участников закупки», — так считает заявитель. Орловское УФАС в пределах своей компетенции проверит этот «сигнал» и вынесет обоснованное решение.

ИА «Орелград»