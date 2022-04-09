В Ливнах борьбу с наркотиками обсудили на примере школы

В городе разработают график проведения встреч школьников с полицией.

Глава города Ливны Сергей Трубицин провел заседание антинаркотической комиссии. Как пояснили в мэрии, участники на примере школы №5 обсудили сложившуюся систему профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. По итогам совещания управлению общего образования и МО МВД России «Ливенский» было рекомендовано совместно разработать график проведения профилактических встреч школьников с сотрудниками полиции.

«Об организации профилактических мероприятий МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Ливны в 2021 году и первом квартале 2022 года рассказала директор учреждения Валентина Богданова, — следует из сообщения на официальном сайте администрации Ливен. — По итогам 2021-2022 учебного года будет проведен мониторинг обеспечения полного охвата образовательных организаций города социально-психологическим тестированием. Организуется просветительская работа с обучающимися, их родителями (законными представителями) по мотивации участия в тестировании и снижению числа добровольных отказов».

Свою статистику привела и полиция. Доклад по итогам первого квартала текущего года представила оперуполномоченный отдела по контролю за наркооборотом Татьяна Мотина. В своем выступлении она отметила снижение числа наркопреступлений в городе. При этом, по ее словам, из незаконного оборота правоохранительными органами за три месяца было изъято 338,45 грамма наркотических средств, в основном марихуана. Всего в Ливнах в этом году составлено 17 материалов об административных правонарушениях.

«Организована работа с лицами, состоящими на учете в связи с употреблением наркотиков, — говорится в сообщении мэрии. — На учете полиции находятся 16 человек, на которых возложена обязанность о прохождении антинаркотических процедур. Эта работа организована во взаимодействии с Ливенским наркологическим диспансером».

Одной из самых серьезных проблем члены комиссии назвали деятельность «интернет-магазинов», через которые, как правило, реализуются синтетические наркотики. Полиция ведет постоянный мониторинг информационного пространства «с целью выявления ресурсов, содержащих противоправную информацию о способах, методах изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». Работа ведется вплоть до блокировки таких ресурсов через Роскомнадзор.

ИА «Орелград»