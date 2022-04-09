В Орле будут судить редких фальшивомонетчиков

Пара ответит перед судом за купюру, купленную через интернет.

Советский районный суд города Орла рассмотрит по существу уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей областного центра. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, они обвиняются в незаконном хранении и сбыте фальшивой денежной купюры. Обвинительное заключение уже утверждено и направлено вместе с материалами следствия в суд. Из них следует, что один из обвиняемых в ноябре 2021 года приобрел в интернете поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Об этом он рассказал своей знакомой и предложил ей помочь ему эту купюру сбыть.

Женщина согласилась и отправилась с фальшивой банкнотой в магазин, где купила детскую игрушку стоимостью 1000 рублей. Сдачу в 4000 рублей подельники разделили между собой. Результатом этой сделки стало то, что женщину обвинили по ч.1 ст.186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Мужчину обвинили по той же статье, но в организации сбыта фальшивых денег.

Согласно данным регионального УМВД, в прошлом году на территории Орловской области было зарегистрировано 156 фактов фальшивомонетничества, что на 5,5 процента меньше, чем годом ранее. При этом раскрыто было 5 таких преступлений. Ранее отделение Банка Росси по Орловской области сообщило о том, что в IV квартале 2021 года в банковской системе региона было обнаружено 33 фальшивые банкноты, или на 17 банкнот меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

«Сократилось и количество фальшивок отдельно взятых номиналов, — следует из сообщения регулятора. — По-прежнему чаще остальных эксперты обнаруживают пятитысячные купюры. В IV квартале обнаружена 21 такая подделка – это на 18 меньше, чем годом ранее. Тысячерублевых фальшивок выявлено 5 штук, или на 1 меньше, чем в октябре-декабре 2020 года, а двухтысячных – 7 штук».

ИА «Орелград»