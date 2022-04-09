В Орле наркоделец-оптовик получил 6 лет колонии

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

В Орловской области местный житель осужден за покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Подробности сообщает пресс-служба Орловской транспортной прокуратуры. Уголовное дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Оно было возбуждено в отношении 26-летнего орловца. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В материалах при этом отмечается, что преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам. Судом установлено, что в ноябре 2021 года молодой человек незаконно получил оптовую «закладку» наркотического средства. Наркотик он должен был расфасовать и разложить по другим тайникам на территории Орла с целью сбыта «розничным покупателям». Однако довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками линейного отдела МВД России на станции «Орел».

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя, представителя Орловской транспортной прокуратуры, принимая во внимание раскаяние подсудимого, а также другие смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в Орловской транспортной прокуратуре. — Приговор суда не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»