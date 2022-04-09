В Орле проведут форум в честь воинской славы русского народа

Региональный фестиваль-конкурс организуют театральные деятели.

В Орловской области организаторы объявили о старте II Открытого регионального творческого фестиваля-конкурса «О героях былых времен», посвященного воинской славе русского народа. Он проводится Орловским государственным академическим театром имени Тургенева при поддержке правительства Орловской области, управления культуры и архивного дела и областного отетделения Союза театральных деятелей РФ.

Как уточнили в драмтеатре, форум организован в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах. Кроме того, ставится задача воспитания чувства патриотизма и уважения к старшему поколению, любви к своей малой родине, чувства благодарности ко всем защитникам Отечества. Это еще и возможность для повышения профессионального уровня руководителей творческих коллективов.

Возрастные категории участников установлены следующие: с 7 до 10 лет; с 11 до 14 лет; с 15 до 18 лет; с 18 до 21 лет; смешанная группа. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не более 30 процентов участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, заявленном в возрастной категории «11-14 лет» до 30 процентов состава может быть младше 11 лет или старше 14 лет. К участию допускаются также дети от 4 до 6 лет.

Номинации фестиваля-конкурса в этом году предлагаются следующие: «Театральное творчество» (миниатюра, отрывок из спектакля или мюзикла, кукольный или музыкальный театр), «Художественное чтение» (стихи, эссе, отрывки из прозаических произведений, поэм и баллад) и «Дебют» (первое выступление на сценической площадке, в котором допускается творческий номер по любой из перечисленных выше номинаций).

Площадкой для проведения фестиваля-конкурса станет малая сцена академического театра имени Тургенева. Форма заявки на участие размещена на официальном сайте театра. При несоблюдении установленных организаторами требований и хронометража жюри имеет право отстранить коллектив или солиста от участия в конкурсе. Оргкомитет также оставил за собой право размещать фестивальные фото и видеоматериалы участников в интернете, использовать их в СМИ и прочих средствах массовой коммуникации без согласования с коллективом или отдельным исполнителем.

Состав жюри не разглашается до начала конкурса-фестиваля. Решение жюри о награждении принимается открытым голосованием большинством голосов. Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно номинации и возрасту), артистизм, сложность репертуара, создание художественного образа и т.д. Все коллективы-участники и солисты получат дипломы. Победителям в каждой номинации и возрастной категории вручат также ценные подарки и присвоят звания лауреатов трех степеней. Будет присуждено и Гран-при. Жюри имеет право учредить дипломы дополнительно: «Лучший преподаватель», «За создание художественного образа», «Самый маленький участник» и «За вклад в патриотическое воспитание». Начало прослушиваний намечено на 11 мая, а церемония награждения состоится 13 мая.

ИА «Орелград»