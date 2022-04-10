Департамент сельского хозяйства провел «работу над ошибками»

Чиновники отчитались перед КСП об устранении выявленных недостатков.

Рассмотрение результатов завершенных проверочных мероприятий прошло на очередном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области. Как пояснили в КСП, оно прошло под председательством руководителя этого органа Константина Паршина. В работе приняли участие представители аппарата КСП и правительства региона. В частности, руководитель регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов представил отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в рамках исполнения требований представления Контрольно-счетной палаты.

Речь идет о результатах проверки, о которой уже рассказывал «Орелград». Аудиторы проверили целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий по предотвращению выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки, в частности, были установлены недостатки при предоставлении департаментом сельского хозяйства Орловской области в Минсельхоз России отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий. Эти отчеты, по мнению проверяющих, содержали недостоверные данные.

«Так, в отчете за 2021 год завышено фактическое значение показателя «вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» на 34 га (отражено – 319 га, следовало – 285 га), — говорится в информации КСП. — Указанное свидетельствует об отсутствии достоверной информации, представляемой департаментом сельского хозяйства Орловской области в Минсельхоз России об объемах вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий получателями субсидии по состоянию на января 2022 года».

Недостатки были выявлены и при анализе документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями для получения субсидии. Так, аудиторы заметили, что в договорах подряда на выполнение культуртехнических работ отсутствует указание на место проведения работ, наименование видов работ и их объема. В актах о приемке выполненных работ не содержится информация о том, на какой площади каких земельных участков проводились культуртехнические работы. Отсутствует расшифровка по видам проводимых работ и их объему. Это не позволило установить соответствие объему работ, предусмотренному проектно-сметной документацией.

По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя департамента сельского хозяйства и было внесено представление, о выполнении которого теперь отчитались чиновники. По итогам анализа представленной департаментом сельского хозяйства информации коллегия КСП «приняла отчет об исполнении внесенного акта реагирования к сведению».

ИА «Орелград»