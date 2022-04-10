Орловцы стали чаще посягать на общественный порядок.

Количество таких административных дел в Орловской области выросло втрое.

Наибольшее количество в структуре дел об административных правонарушениях, рассмотренных судьями районных судов, в 2021 году составляли дела о правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Как ранее сообщала пресс-служба Орловского областного суда, их доля составила 91 процент. Количество дел данной категории по сравнению с предыдущим годом возросло почти в 3 раза. Из-за этого, кстати, возросла и общая нагрузка на судей по рассмотрению административных дел.

«В работе мировых судей преобладают дела об административных правонарушениях в области финансов, налогов и сборов — почти 33 процента, о неуплате административного штрафа – 21 процент, о правонарушениях в области дорожного движения – 17 процентов, — следует из информации облсуда. — Признаны виновными в совершении административного правонарушения и подвергнуты административному наказанию 41 237 лиц, из них подавляющее большинство 73 процента – физические лица».

В ведомстве отмечают, что как и в предыдущие годы актуальной остается проблема взыскания штрафов с административных правонарушителей. В качестве иллюстрации приводится любопытная статистика. Согласно ей, общая сумма таких штрафов, наложенных в 2021 году орловскими мировыми и федеральными судьями, составила около 122 миллионов рублей. А взыскано и уплачено в добровольном порядке было около 53 миллионов рублей, или 43,5 процента от общего объема.

ИА «Орелград»