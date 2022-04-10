В обладминистрации оценили давление чиновников на бизнес

Структуры обладминистрации отметились резким ростом наложенных штрафов.

Как сообщила пресс-служба губернатора, бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин выступил на заседании правительства Орловской области с докладом о результатах своей деятельности за 2021 год. При этом было отмечено, что по итогам 2020 года Орловская область поднялась на 20-е место в индексе «Административное давление», значительно улучшив свои показатели. Федеральный рейтинг за 2021 год еще не сформирован, однако у региона есть все шансы улучшить показатели, считают областные власти.

Комментируя выступление правозащитника, губернатор Андрей Клычков заявил: «Нельзя допускать излишнего административного давления на бизнес в текущих условиях… От нашей совместной работы зависит то, как пройдет 2022 год. Сегодня нам важно каждое рабочее место, каждый бизнес-проект». Между тем, приведенная в докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей статистика указывает на то, что проблема административного давления на бизнес никуда не ушла. По ряду показателей «отметились» и структурные подразделения обладминистрации.

В докладе Евгением Лыкиным были приведены результаты мониторинга активности контрольно-надзорных органов. За базу для анализа при этом была взята первая половина 2021 года. Согласно приведенным данным, снижение значений показателей «индекса давления» наблюдалось у ГУ МЧС, территориального органа Росздравнадзора, Юго-Западного МУГАДН ЦФО, ТУ Россельхознадзора и Государственной инспекции труда в Орловской области. В то же время наблюдался рост количества проведенных внеплановых проверок у Приокского управления Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору (235 проверок в анализируемом периоде 2021 года против 207 в 2020-м) и Курской таможни, обслуживающей Орел (31 проверка против 1).

У ряда контрольно-надзорных органов также увеличился общий размер административных штрафов, наложенных на бизнес. Так, у Ростехнадзора уполномоченный зафиксировал увеличение на 146,58 процента (2,022 миллиона рублей в 2021 году против 820 тысяч рублей в 2020 году), у Курской таможни – рост на 49,29 процента (421 и 282,4 тысячи рублей соответственно). Общий размер административных штрафов увеличился также у регионального управления Роспотребнадзора — в анализируемый период рост составил 474 процента (5,913 и 1,03 миллиона рублей соответственно).

Отдельное внимание обратили на себя результаты анализа данных, представленных Приокским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В частности, рост наблюдался по всем показателям: количество внеплановых проверок возросло с 13 до 40, количество дел об административных правонарушениях – с 60 до 110, число штрафов – с 25 до 63, а их общий размер вырос с 3,212 до 7,404 миллиона рублей, или на 130,5 процента.

Применительно к региональному контролю были проанализированы данные различных органов исполнительной власти областного уровня. У большинства из них действительно наблюдалось снижение показателей, свидетельствующих о возможном административном давлении. Департамент промышленности отметился ростом числа внеплановых проверок, однако бизнес-омбудсмен связал это не с давлением, а с необходимостью проведения таких проверок в связи с решением вопросов о продлении лицензий. С другой стороны, рост общего размера наложенных административных штрафов был зафиксирован у областного управления по государственному строительному надзору (с 200 тысяч до 1,405 миллиона рублей) и управления государственной жилищной инспекции (с 465,5 до 957 тысяч рублей). Добавим, что в ходе совещания внимание было уделено также вопросам реализации реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе и основным изменениям законодательства о госконтроле.

ИА «Орелград»