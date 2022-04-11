МУП «ТТП» засудило скандального подрядчика Красного моста

Белгородскую компанию обязали выплатить орловскому партнеру крупную сумму.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла к обществу с ограниченной ответственностью «Ремспецмост» из Белгородской области. Напомним, эта фирма стала известной после срыва подряда на реконструкцию Красного моста в Орле, в отношении ее руководителей возбуждены уголовные дела за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В данном случае МУП «ТТП» просило суд взыскать ответчика более 1,7 миллиона рублей с дальнейшим взысканием неустойки до фактического исполнения обязательства. Как установил суд, 1 февраля 2021 года стороны заключили договор подряда. Подрядчик, в роли которого выступило МУП «ТТП», принял на себя обязательства выполнить работы по демонтажу контактной сети трамвая и троллейбуса на Красном мосте в Орле. Цена договора в соответствии со сметой составила 1,664 миллиона рублей.

В соответствии с условиями перед началом выполнения работ заказчик, то есть «Ремспецмост», должен был перечислить подрядчику авансовый платеж в размере 50 процентов от стоимости договора — 832 тысячи рублей. Сами работы должны были быть выполнены за 20 рабочих дней. Из материалов дела следует, что 1 февраля 2021 года подрядчик приступил к выполнению работ по демонтажу контактной сети трамвая и троллейбуса, которые закончил 20 февраля того же года. В свою очередь, ответчик сумму авансового платежа в размере 832 тысячи рублей до начала работ так и не перечислил.

Суд также установил, что акт о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, а также счет на оплату, подписанные генеральным директором МУП «ТТП», 22 марта 2021 года были вручены представителю «Ремспецмоста» для подписания и последующей оплаты выполненных работ. Ответ белгородская фирма дала только 18 мая, подтвердив получение платежных документов. Однако указанные акты она не подписала и не произвела оплату выполненных работ.

Претензия МУПа о необходимости оплаты также была оставлена без ответа и удовлетворения. Муниципальному предприятию не оставалось ничего другого, кроме как идти в суд. Арбитраж требования удовлетворил и постановил взыскать с «Ремспецмоста» в пользу МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» задолженность по договору подряда в размере 1,664 миллиона рублей и пени в размере 60 410 рублей с дальнейшим взысканием пени из расчета 0,03 процента от суммы основного долга за каждый день просрочки по день фактической оплаты задолженности.

ИА «Орелград»