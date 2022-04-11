Орловцам предлагают выгодную ипотеку в ярком и безопасном ЖК

Семейная ипотека в ЖК «Цитрус» — от 5,7%.

Орловцы имеют возможность оформить ипотеку на выгодных условиях в одном из новейших жилых комплексов – «Цитрус». Семейным парам предлагают условия от 5,7%.

ЖК «Цитрус» расположен в Заводском районе Орла на пересечении улиц Прожекторная и Черепичная. Он состоит из четырех 16-этажных домов с закрытой территорией. Название выбрано не случайно – все фасады оформлены в ярких цветах и едином стиле.

В «Цитрусе» было решено реализовать современную концепцию «двора без машин». Таким образом, ставка с самого начала была сделана на качество жизни и безопасность, а сам жилой комплекс стал первым в Орловской области, ориентированным на безопасность пешеходов.

Территория, прилегающая к каждому из домов, оборудована игровыми площадками для детей любого возраста, а также – тематическими зонами отдыха для их родителей.

«ЖК «Цитрус» — это семейный квартал, созданный для счастливой жизни: безопасное и уютное пространство, где на закрытой территории двора одинаково комфортно будет и детям, взрослым.

Новоселы с детьми могут приобрести квартиру по программе семейной ипотеки, условия по которой на данный момент преимущественно отличаются от текущих ипотечных ставок – всего 5,7% на срок до 30 лет.

В домах ЖК «Цитрус» доступна новая отделка квартир класса «Комфорт плюс», которой нет в других жилых комплексах. Она включает в себя новую отделку жилых помещений и меблировку санузлов.

Хотите жить ярко? Тогда спешите купить квартиру по вкусным ценам!

Предложение ограничено. Подробности узнавайте по телефону: +7 (4862) 99-97-84», — сообщает пресс-служба ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой».

ИА «Орелград»