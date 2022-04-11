Под Орлом мужчина погиб под колесами грузовика

11.4.2022 | 10:11 Новости, Происшествия

В темное время суток он шел по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде.

50-летний мужчина, шедший в темное время суток по трассе «Орел-Брянск», погиб после наезда большегруза «ДАФ».

Вечером 7 апреля водитель грузовика «ДАФ FT XF 105.460» ехал из Орла в направлении Брянска. В 22.25 на 24-м километре трассы «Орел — Брянск — Смоленск» он сбил 50-летнего пешехода.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, погибший передвигался вне населенного пункта без светоотражающих элементов на одежде.

ИА «Орелград»

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