Под Орлом водитель получил травмы в столкновении двух иномарок

11.4.2022 | 12:45 Новости, Происшествия

Пострадавший ехал по второстепенной дороге.

В субботу днем в Орловском районе произошло столкновение двух иномарок, в результате чего один из водителей получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 12.30 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ухал по деревне Жилина в направлении Болховского шоссе. Следуя по второстепенной дороге, на перекрестке улиц Строительная и Болховское шоссе, он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри».

Водитель «Рено» получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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