Под Орлом водитель получил травмы в столкновении двух иномарок

Пострадавший ехал по второстепенной дороге.
В субботу днем в Орловском районе произошло столкновение двух иномарок, в результате чего один из водителей получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
В 12.30 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ухал по деревне Жилина в направлении Болховского шоссе. Следуя по второстепенной дороге, на перекрестке улиц Строительная и Болховское шоссе, он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри».
Водитель «Рено» получил телесные повреждения.
ИА «Орелград»