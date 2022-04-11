Под Орлом водитель получил травмы в столкновении двух иномарок

Пострадавший ехал по второстепенной дороге.

В субботу днем в Орловском районе произошло столкновение двух иномарок, в результате чего один из водителей получил телесные повреждения. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 12.30 56-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ухал по деревне Жилина в направлении Болховского шоссе. Следуя по второстепенной дороге, на перекрестке улиц Строительная и Болховское шоссе, он допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри».

Водитель «Рено» получил телесные повреждения.

ИА «Орелград»