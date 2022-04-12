Кафе в Орловской области готово кормить военных бесплатно и вне очереди

Такое сообщение появилось на входе в заведение.

Одно из кафе, расположенных в поселке городского типа Кромы, разместило на своих дверях объявление о бесплатном и внеочередном обслуживании российских военных, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Об этом вчера вечером сообщило VK-сообщество «Город Орел. Орловчане ВКонтакте».

Новость об этом вызвала в комментариях массовую восторженную реакцию подписчиков, которые провели однозначную параллель между этим объявлением и громким скандалом вокруг орловского придорожного кафе «На Привале».

Напомним, большое количество российских военнослужащих передвигаются к границе с Украиной через Орловскую область, и получают активную и искреннюю поддержку со стороны жителей региона. На этом фоне острую и негативную реакцию получил слух о том, что персонал кафе «На Привале» отказался за деньги обслужить российских военных из-за нарушения дресс-кода. Представители заведения называли эту новость фейком, однако депутат Госдумы Ольга Пилипенко заявила о том, что информацию подтвердилась.

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ИА «Орелград», фото VK-сообщество «Город Орел. Орловчане ВКонтакте»