«Нелегальный» военторг обнаружили в Орле

Суд обязал удалить вывеску с фасада как бы «военного» магазина.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел необычный иск. Заявление подало акционерное общество «Военторг», зарегистрированное в Москве. Ответчицей выступила индивидуальная предпринимательница из Орла, владеющая торговой точкой. Дело в том, что фасад этого магазина украшен вывеской «Военторг». Столичная компания сочла это нарушением авторских прав, потребовала обязать ИП немедленно убрать с фасада своей торговой точки вывеску и выплатить компенсацию в размере 193 тысячи рублей за незаконное использование товарных знаков.

Как указал в своем заявлении истец, предпринимателем при осуществлении розничной торговли использовано словесное обозначение «Военторг» на вывеске. Оно, по мнению истца, является сходными до степени смешения с зарегистрированными АО «Военторг» товарными знаками. Соответствующие свидетельства были представлены в суде. Столичная фирма заявила, что эти бренды в Орле используются без согласия правообладателя, причем используются при продаже тех товаров и оказании тех услуг, которые включены в область охраны указанных выше товарных знаков.

Чтобы собрать «доказательную базу», представители истца провели проверочную закупку, представив затем в суде чек и протокол осмотра вещественных доказательств (ими был проведен осмотр самой вывески), составленный нотариусом Орловского нотариального округа. Также к иску были приложены фотографии приобретенного товара. Словом, столичный «Военторг» посчитал, что орловский магазин с похожей вывеской нарушает его исключительные права на данный товарный знак. Кстати, истец направлял ответчику досудебную претензию с требованием прекратить нарушение прав и выплатить компенсацию.

Однако орловская бизнес-леди оставила эту претензию без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в суд. Арбитраж, оценив доказательства, пришел к выводу, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению. Он обязал орловскую ИП незамедлительно удалить за свой счет вывеску «Военторг» с фасада торговой точки. Что касается выплаты правообладателю компенсации, то ее размер судом был уменьшен с заявленных 193 тысяч рублей до 64 333 рублей – столько предпринимательница должна заплатить за незаконное использование товарного знака.

ИА «Орелград»