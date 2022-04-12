Суд отправил в колонию орловца, разбившего телефон ребенка

Мужчина дорого ответил за устроенный им семейный скандал.

Вступил в силу обвинительный приговор, который ранее вынес Дмитровский районный суд Орловской области в отношении местного жителя. Последний полностью признал вину, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. К слову, в предыдущие годы данный гражданин уже был судим, что тоже было учтено при вынесении приговора. Его обвинили в совершении двух преступлений. Так, в одном случае мужчина был признан виновным в умышленной порче чужого имущества.

Это преступление он совершил у себя дома. В тот день подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на замечание сожительницы он устроил пьяный скандал. Мужчина вел себя при этом довольно агрессивно. Свою злобу он сначала выместил на окне – ударил по нему кулаком, повредив стеклопакет. Затем он отобрал у сожительницы смартфон и разбил его, с силой бросив на пол. Этого ему показалось мало. Подсудимый бросился в комнату, где находилась несовершеннолетняя дочь его сожительницы. Он отобрал у ребенка смартфон и тоже разбил его об пол.

По второму эпизоду данный гражданин был признан виновным в угоне автомобиля. Данное преступление он также совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ночью залез в гараж соседа, проникнув внутрь через выставленное стекло. Оттуда он угнал автомобиль марки ВАЗ-21093, на котором «катался» по улицам пару часов. Интересно, что машину угонщик к утру вернул и даже загнал ее обратно в гараж, но дело на него все равно завели. По совокупности преступлений мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Под стражу он был взят прямо в зале суда.

ИА «Орелград»