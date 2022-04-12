Вклад малого бизнеса в ВРП оценили в Орле

Долю в валовом региональном продукте Орловской области подсчитали статистики.

Орелстат обнародовал данные анализа, позволившего определить долю малого и среднего предпринимательства (МСП) в валовом региональном продукте Орловской области за 2019-2020 годы. Данные были получены по итогам мониторинга национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Более ранних сведений нет, так как только начиная с 2019 года Росстат рассчитывает показатель, характеризующий вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта.

«Орловская область с долей 29,8 процента находится на шестом месте в ЦФО, — говорится в сообщении Орелстата. — Тройку лидеров, как и в предыдущем году, возглавили Ивановская (39,6 процента), Костромская (34,8) и Воронежская (32,8) области. Вклад субъектов малого бизнеса в ВРП по Российской Федерации составил 22,8 процента, по ЦФО — 23,1 процента».

Одним из ключевых элементов улучшения конкурентной среды является развитие малого и среднего предпринимательства, вклад которого в развитие экономики Орловской области ежегодно увеличивается. Так считают в правительстве региона. Малый бизнес Орловской области по итогам 2021 года – это почти 25 тысяч работодателей, различных организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Рост по итогам 2021 года составил 101,2 процента, — говорится в докладе департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. — Это самый крупный рынок рабочих мест. В 2021 году на реализацию мероприятий по увеличению численности занятых в сфере МСП было направлено более 93 миллиона рублей бюджетных средств. По итогам 2021 года орловский центр «Мой бизнес» лидирует в общероссийском рейтинге Минэкономразвития России».

Власти считают, что в Орловской области выстроено эффективное взаимодействие с потребителями товаров, работ и услуг, участниками экономической деятельности и другими заинтересованными сторонами, обеспечена прозрачность организации конкурсных процедур. Ежегодно увеличивается объем закупок у представителей малого и среднего бизнеса. Так, в 2021 году на реализацию региональных проектов было выделено 5,481 миллиарда рублей, в том числе 4,331 миллиарда за счет средств федерального бюджета. Из них 80,5 миллиона рублей были направлены в рамках программы поддержки МСП. В целом в 2021 году государственная помощь была оказана 1827 субъектам малого бизнеса в регионе.

ИА «Орелград»