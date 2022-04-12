Высокий уровень террористической опасности введен в соседних с Орловщиной областях

12.4.2022 | 13:30 Новости, Общество

Ограничения для граждан не предусмотрены, но власти призывают к максимальной бдительности.

Высокий (так называемый «желтый») уровень террористической опасности вчера был введен в целом ряде российских регионов, находящихся у границ с Украиной. В частности, такая мера принята в Брянской и Курской областях, граничащих с Орловщиной, а также в Воронежской и Белгородской, расположенных недалеко.

По сообщениям федеральных и региональных СМИ, такая мера будет действовать как минимум до 25 апреля.

«Уровней террористической опасности три: синий (повышенный), жёлтый (высокий) и красный (критический). Средний не предполагает ограничений для граждан, но областные власти рекомендуют жителям районов:

— не ходить в места массового пребывания людей;

— всегда носить с собой паспорт и показывать его правоохранителям по требованию;

— не пользоваться чемоданами, большими сумками и рюкзаками;

— не принимать от незнакомцев свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие предметы даже на время, а если заметите такие — не подходить к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать их;

— объяснить детям и пенсионерам, что любой найденный ими вне дома предмет может быть опасен;

— следить за новостями в проверенных источниках информации — зарегистрированных СМИ и их социальных сетях, в группах органов власти и так далее;

— обращать внимание на незнакомцев и новые авто во дворах жилых домов», — рассказывает воронежское издание «Моё».

По сообщениям белгородских и курских СМИ, в приграничных с Украиной районах зафиксированы факты провокаций со стороны ВСУ. Они не представляли угрозы для регионов, однако власти призвали жителей и гостей своих областей к бдительности и осторожности.

ИА «Орелград»

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