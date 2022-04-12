Жители Орловской области организовали продуктовый пост для фронтовиков

Жители Залегощи, как и многие другие орловцы, встречают на трассе колонны российских военных, движущихся в боевую командировку на Украину.

В социальных сетях появилось очередное видео, на котором видно, как жители районов Орловской области провожают на фронт российских военных, движущихся транзитом через наш регион.

На этот раз речь идет о продуктовом посте, который местные жители организовали в поселке городского типа Змиевка Свердловского района. Как и в Дмитровске, про который «Орелград» сообщал вчера, люди заранее собирают продукты питания и выходят на трассу, чтобы тормозить колонны и передать солдатам еду и напутствия.

В соцсетях один из местных жителей рассказал о том, как все это происходит:

«Они там стоят каждый день и круглосуточно, просто жители меняются… Дааа, вот так вот… Стоит газэль, желающие помочь складывают пакеты с помощью, на въезде в город когда видят колонну, звонят и передают ожидающим, что колонна едет…».

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ИА «Орелград» , видео VK-сообщество «Город Орел. Орловчане ВКонтакте»