Экс-руководителю «Орелгосзаказчика» предъявлено окончательное обвинение

Дело о махинациях в спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок».

Алексею Васильеву, бывшему руководителю «Орелгосзаказчика», а также его подельнику, главному специалисту отдела строительного контроля, предъявлено окончательное обвинение по громкому уголовному делу.

Речь идет о хищении бюджетных средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в детском спортивно-оздоровительном лагере «Ветерок». Как ранее сообщал «Орелград», Васильев, зная, что работы на сумму более 4,1 миллиона рублей не выполнены, а часть работ выполнена с нарушением строительных норм и не подлежит приемке, подписал межотраслевую форму о приемке законченного строительством объекта общей стоимостью более 23 миллионов рублей.

«В ходе расследования уголовного дела получены достаточные данные, позволившие предъявить окончательное обвинение бывшему руководителю казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и бывшему главному специалисту отдела строительного контроля в совершении ими преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На данный момент предварительное следствие по уголовному делу окончено.

ИА «Орелград»