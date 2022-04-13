Известная телеведущая Арина Шарапова посетила орловскую детскую областную больницу

13.4.2022 | 11:04 Медицина, Новости, Образование, Общество

Арина Шарапова сотрудничает с образовательным проектом «УчимЗнаем», ориентированным на проекты для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах.

Известная федеральная телеведущая Арина Шарапова посетила детскую областную больницу и встретилась с медицинскими специалистами, работающими с детьми, которые находятся на длительном стационарном лечении. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Визит Шараповой обусловлен ее многолетним сотрудничеством с проектом «УчимЗнаем», ориентированным на поддержку детей, проходящих длительное лечение.

В 2017 году Орел стал седьмым городом России, в котором была открыта школа «УчимЗнаем». Проект призван компенсировать длительную невозможность детей посещать учебные занятия в своих образовательных учреждениях. Также активная психологическая поддержка помогает детям отодвинуть свою болезнь на второй план и увлечься учебой и творчеством.

Арина Шарапова известна миллионам россиян в первую очередь своей двадцатилетней работой ведущей утреннего телеканала «Доброе утро» на «Первом канале». Также она была соведущей «Модного приговора» и работала во многих других проектах.

В последние годы Шарапова активно занимается общественной и политической деятельностью.

ИА «Орелград»  

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