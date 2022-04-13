Орловская область сэкономила на бюрократии 278 миллионов рублей

Областные власти отчитались о мерах по оптимизации органов власти.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков одобрил отчет об исполнении программы оптимизации расходов областного бюджета за 2021 год. Несмотря на это, своим распоряжением он также велел подчиненным «активизировать работу по выполнению целевых показателей, не выполненных в 2021 году». В срок до 1 мая 2022 года соответствующие предложения должны быть внесены в региональный департамент финансов. Прежде всего, они должны касаться пересмотра целевых показателей на 2022-2024 годы.

Что касается самого отчета, то он опубликован на официальном портале Орловской области в открытом доступе. Из него следует, что бюджетный эффект (в документе он подсчитан по сравнению с уровнем 2018 года) от оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление в минувшем году составил 279,322 миллиона рублей. Так, 51,188 миллиона рублей принесло только устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области.

Одно лишь укрупнение структур областной администрации, которые выполняли похожие функции в смежных сферах, привело к сокращению бюджетных ассигнований на сумму 49,872 миллиона рублей. Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной власти, в том числе за счет сокращения чиновников, принесла бюджетную экономию в размере 228,123 миллиона. Из них 119,14 миллиона рублей дало одно лишь соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений.

ИА «Орелград»