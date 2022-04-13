Стали известны доходы «спортивных боссов» Орловской области

В Орле игра в шахматы оказалась выгоднее футбола.

В Орле свои доходы за прошедший год обнародовали руководители учреждений, подведомственных областному управлению физической культуры и спорта. Судя по отчетам, сверхзаработков спорт в регионе бюджетникам не приносит, хотя по сравнению со среднеобластной зарплатой доходы ряда руководителей впечатляют. Например, декларированный годовой доход директора областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В.И. Ленина» Александра Родина составил 1,456 миллиона рублей.

А доход генерального директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» Дмитрия Шатохина за период с 1 января по 31 декабря 2021 года потянул на 4,894 миллиона рублей. Правда, из них 3,65 миллиона составила выручка от продажи квартиры. Доходы других спортивных руководителей, в основном, скромнее.

Так, исполняющий обязанности директора областного автономного учреждения «Профессиональный футбольный клуб «Орел» Алексей Коршунов заработал 515 тысяч рублей. Годовой доход директора бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Русичи» Николая Пчелкина немногим превысил 429 тысяч рублей. Для сравнения, директор бюджетного учреждения «Шахматно-шашечная спортивная школа» Андрей Лунев задекларировал годовой доход в сумме 878,24 тысячи рублей. Вероятно, заниматься шахматами в Орле с материальной точки зрения даже выгоднее, чем футболом.

Напомним, ранее Контрольно-счетная палата Орловской области проверила отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа». По результатам контрольного мероприятия были установлены неправомерные расходы в сумме 130,6 тысячи рублей. По мнению аудиторов, учреждением были произведены неправомерные расходы на проживание, проезд и питание спортсменов. Они участвовали в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, не включенных в календарный план официальных и спортивных мероприятий Орловской области на 2021 год.

ИА «Орелград»