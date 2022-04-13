Стало известно, что мешает развитию орловского бизнеса

В число главных проблем вошли уголовное преследование и развитие теневого сектора.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский совместно со своим первым заместителем Михаилом Вдовиным провел рабочую встречу со всеми тремя уполномоченными в Орловской области. В частности, об итогах деятельности за 2021 год кратко рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин. Он сообщил, что в прошлом году за помощью к нему обратились 1606 «субъектов предпринимательской деятельности» и их представителей. Это чуть больше, чем годом ранее.

«Как подчеркнул Евгений Геннадьевич, во всех случаях, при рассмотрении поступающих в аппарат уполномоченного обращений, является обязательным установление причин и условий возникновения нарушений прав предпринимательства, а также принятие мер по пресечению данных нарушений и недопущению их возникновения в дальнейшем», — сообщила по этому поводу пресс-служба облсовета.

В докладе правозащитника перечислены основные проблемы, препятствующие развитию бизнеса. Уполномоченный, в числе прочего, отнес к ним профискальную ориентацию налоговых органов при проведении налогового контроля и усиление уголовного преследования бизнеса. По его мнению, в прошлом году был заметен перевод в ряде случаев гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую сферу. Проблемой при этом является отбор подписки о неразглашении данных предварительного следствия, что ограничивает права бизнеса на обращение за защитой в некоммерческие организации.

Кроме того, в докладе отмечено, что денежно-кредитная политика не стимулирует экономическую активность и не способствует привлечению инвестиций, но ведет к удорожанию кредитных ресурсов. К числу основных проблем также отнесен рост теневого сектора, что специалист считает следствием отсутствия эффективного механизма борьбы с ним. Также существует проблема предъявления необоснованных требований контрольно-надзорных органов о возмещении вреда окружающей среде как в натуре, так и денежными средствами. Это — двойная мера ответственности.

Проблемой является и несоразмерность административных санкций характеру и степени общественной опасности совершенного административного правонарушения. Приоритет нередко отдается применению штрафных санкций. Указал правозащитник и на отсутствие действенного механизма ответственности должностных лиц контрольно-надзорных органов за вред, причиненный вследствие принятия необоснованных решений в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий.

ИА «Орелград»