В Орле открыли высокотехнологичный офис

На банковской карте нашего региона появилось новое место – первый на Орловщине офис одного из крупнейших банков страны — Альфа-Банка. Конечно, сам Альфа-Банк в представлении не нуждается. Более 30 лет на рынке, один из крупнейших частных банков России с миллионами клиентов. Один из лучших работодателей страны. Очень приятно, что такой флагман банковского рынка оценил результаты экономического развития Орловщины: его аграрных и промышленных предприятий. И для самого региона открытие современного офиса нового банка, особенно в условиях санкций, важное событие.

«На фоне коллективных санкций Запада, когда поставлена задача разрушить финансово-экономическую систему России, открываются банковские структуры, создаются новые механизмы, которые направлены и на поддержку юридических лиц. Мы видим, что сейчас основной запрос у наших инвесторов получение качественного банковского продукта», — рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, который приехал поздравить коллектив Альфа-Банка с торжественным открытием в Орле.

Офис в Орле нового для банковского сектора формата – phygital- сочетает личное общение и новейшие цифровые технологии. Символично, что Альфа- первая буква греческого алфавита. Инновации в новом офисе начинаются буквально с порога. Представляется клиенту банка уже и не нужно, идентификация личности произойдет автоматически, если клиент загрузил свое фото в мобильное приложение банка. Разработку этого формата начали несколько лет назад, даже построили в Москве специальный тестовый офис. И два пандемийных года ярко доказали человеку нужен человек, а не только онлайн. Это точно знает Елена Тятенкова, руководитель Департамента управления сетью Альфа-Банка – «Точно такие же офисы октрыты в Москве и Санкт-Петербурге, они все одинаковы. Для жителей Орловщины будет полный комплекс всей услуг. Мы очень рассчитываем на плодотворную работу в таком прекрасном регионе, как Орловская область».

Интересно, что офис успешно сочетает в себе и открытость, и приватность. Переговорные комнаты позволят обсудить важные вопросы. Здесь есть даже комната для вашего личного финансового секрета — уединенный банкомат и счетная машинка под рукой. А в случае необходимости профессиональные менеджеры готовы ответить на все вопросы: как приумножить зарплату, как получить карту, выгодно вложить деньги, оформить кредит, получить средства для развития бизнеса.

«Коллективу нашего регионального отделения хочется верить, что Альфа-Банк и в Орле расправит свои крылья. Сможет завоевать доверие жителей нашего региона, как это уже произошло в другие регионах нашей страны. А со своей стороны можем гарантировать качественное и профессиональное обслуживание по всем продуктам и услугам», — сказал региональный управляющий «Альфа-Банка» в Орловской области Андрей Боев.

Возможность составить свое представление теперь есть у всех жителей региона. «Альфа-банк» получил официальную прописку — на Комсомольской, 78 в Орле.