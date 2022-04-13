В Орле в 2,5 раза выросли платежи по патентам

Сборы от патентной системы налогообложения превысили 9 миллионов рублей.

Инспекция ФНС России по городу Орлу подсчитала поступления в бюджет за январь-февраль 2022 года. Сообщается, что за это время на территории областного центра в консолидированный бюджет РФ в целом было собрано 2,482 миллиарда рублей налогов и сборов, что на 8 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении объем поступлений увеличился на 187,8 миллиона рублей. Налоговики отмечают, что положительная динамика прослеживается по многим направлениям.

Например, сборы по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, составили 9,1 миллиона рублей, что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Поступления по налогу на имущество организаций увеличились в 2,1 раза, или на 49,9 миллиона рублей. В целом за два месяца они превысили 96 миллионов рублей. Налог на прибыль принес в казну еще 330 миллионов, а платежи по нему выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Прирост показателей продемонстрировала и так называемая «упрощенка». Сборы по платежам от применения упрощенной системы налогообложения возросли на 48,3 миллиона рублей, или в 1,6 раза, и превысили 124 миллиона.

Из них непосредственно в бюджет города Орла было перечислено более 16 миллионов рублей. В целом поступления доходов в городской бюджет по итогам двух месяцев 2022 года составили 257,67 миллиона, сообщают в городской налоговой службе. Это выше уровня прошлого года на 30,3 миллиона рублей, или на 13,3 процента. Что касается территориальной казны, то в нее поступило свыше 1,6 миллиарда рублей. Показатель предыдущего года в этом отношении превышен на 293,7 миллиона, или на 22,5 процента.

ИА «Орелград»