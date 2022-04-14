Ислама Аслаханова осудили на 4,5 года за наезд на бойца орловской Росгвардии

14.4.2022 | 17:07 Закон и порядок, Новости

Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил умышленный наезд на представителя власти.

Северный районный суд города Орла осудил 25-летнего Ислама Аслаханова за умышленный наезд на сотрудника Росгвардии. Ближайшие четыре с половиной года преступник проведет в колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

Ранее «Орелград» сообщал о происшествии, которое произошло 15 апреля прошлого года на заправочной станции в Северном районе Орла. Гражданин России, зарегистрированный в Урус-Мартане, умышленно совершил наезд на сотрудника Росгвардии, который пытался остановить автомобиль.

После задержания, по сообщению телеграмм-канала «Орел24», молодой человек попросил следователя готовить материалы на чеченском языке, потому что подозреваемый, якобы, не знал русский. Затягивание хода следствия позволил преступнику избежать ареста и помещения в СИЗО, после чего судья Северного районного суда Светлана Лунина отпустила его на свободу.

Следствие и прокуратура обжаловали это решение и добились избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако, Ислам Аслаханов не стал соблюдать условия ареста и совершил еще одно преступление.

По сообщению издания «Орловские новости», в ноябре прошлого года, угрожая применением насилия, он принудил подростка-восьмиклассницу к занятию оральным сексом, что привело к возбуждению еще одного уголовного дела и предъявлению обвинения в насильственных действиях сексуального характера. По сообщению пресс-службы СК, расследование данного уголовного дела продолжается.

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ИА «Орелград»

 

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