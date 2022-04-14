Орловца наказали за «телепортацию и путешествие во времени»

Работник местного предприятия оформил документы на продукты будущим числом.

В Орловской области приостановлена деятельность уполномоченного лица, оформившего электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) на продукцию с авансовой датой выработки. Как пояснили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, речь идет об оформлении документации на рыбную продукцию массой 2,3 тонны с датой выработки на 24 дня позже даты оформления эВСД. Иными словами, ответственный работник умудрился «заглянуть в будущее» на целых 24 дня. На самом деле, конечно, никакого путешествия во времени не было. Просто будущая дата выработки позволила бы скрыть настоящую дату, что формально увеличило бы срок годности, но в реальности сделало бы продукт опасным для здоровья потребителей.

Грубое нарушение требований закона было выявлено при проведении мониторинга данных Федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Подозрение пало на работника снекового комбината, который занимается переработкой рыбы на территории Новодеревеньковского района Орловской области. Кстати, речь идет не только о сертификации продукции с авансовой датой выработки. Тот же работник отметился еще и «чудесами телепортации».

«Согласно девяти эВСД, оформленным этим же уполномоченным лицом на сушено-вяленную рыбопродукцию общим весом более 15 тонн, установлен факт перемещения товара из Орловского региона в Московскую область за нелогичный период времени — 12 минут, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам анализа хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ в сфере ветеринарии, приостановлена регистрация учетной записи уполномоченного лица в системе «Меркурий».

ИА «Орелград»