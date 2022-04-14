Орловские власти утвердят правила использования воды

В регионе распределят переданные Российской Федерацией полномочия.

В Орловский облсовет народных депутатов на рассмотрение поступил проект закона «О регулировании отдельных водных отношений на территории Орловской области». Он подготовлен, в том числе, с целью распределения полномочий между органами государственной власти. Статьей 26 Водного кодекса РФ определены полномочия, которые Российской Федерацией передаются регионам. Законопроектом предлагается закрепить эти полномочия за Орловским облсоветом, губернатором, правительством и уполномоченным органом.

В частности, региональный парламент наделяется функциями не только по принятию законов, регулирующих отдельные водные отношения на территории Орловской области, но и по осуществлению контроля за их соблюдением и исполнением. Вести контроль парламентарии смогут наряду с другими уполномоченными на то органами. Полномочия губернатора заключаются, в основном, в утверждении административных регламентов и решении кадровых вопросов.

В этом отношении полномочия правительства Орловской области с точки зрения простого обывателя выглядят внушительнее. Так, именно правительство региона, согласно законопроекту, осуществляет владение, пользование и распоряжение водными объектами, находящимися в собственности Орловской области. Оно же устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, порядок расчета и взимания такой платы, а также утверждает госпрограммы, участвует в деятельности бассейновых советов, резервирует источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Кроме того, правительство получит полномочия по утверждению правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и правил охраны жизни людей на водных объектах. Оно будет участвовать в организации государственного мониторинга водных объектов. Выполнять все это на местах будут сотрудники органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченного в сфере водных отношений.

ИА «Орелград»