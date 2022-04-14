Орловским предприятиям оплатят трудоустройство инвалидов

Финансирование запланировано по линии программы содействия занятости населения.

Правительство Орловской области разработало проект положения о предоставлении субсидий на компенсацию работодателям части затрат по организации наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста. Финансирование проекта предусмотрено в рамках реализации государственной программы содействия занятости населения. Отметим, что в документации молодой инвалид определяется как незанятый гражданин в возрасте от 18 до 44 лет, имеющий либо не имеющий квалификации, зарегистрированный в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного.

Кроме того, у него на руках должно иметься направление на трудоустройство из центра занятости. Наставник – это представитель компании, на которого с его согласия работодателем возложена обязанность по наставничеству над молодым инвалидом на рабочем месте. Его задача — обеспечить адаптацию нового работника к условиям работы, в том числе режиму, характеру профессиональной деятельности и трудовому коллективу. По сути, наставник осуществляет социальное и психологическое сопровождение инвалида в процессе его закрепления на рабочем месте.

Целью предоставления субсидии является финансовое возмещение работодателям части затрат, понесенных в связи с организацией наставничества. Ведь наставнику надо доплачивать за его дополнительный труд. По сути, эта доплата будет финансироваться за счет бюджетных средств. Работодателю надо подать заявление и отчетность в профильный департамент. Период наставничества при трудоустройстве инвалидов молодого возраста, за который предоставляется субсидия, установлен продолжительностью не более 3 месяцев. В случае его пролонгации по инициативе работодателя все последующие затраты перекладываются на компанию – бюджет субсидировать их не будет.

Периоды нахождения наставника или инвалида молодого возраста в отпусках также не подлежат субсидированию. Кроме того, центр занятости населения будет вести контроль за сохранением рабочего места для молодого инвалида в течение шести месяцев со дня перечисления субсидии. В случае расторжения трудового договора с молодым инвалидом до истечения шестимесячного срока работодатель обязан уведомить центр занятости о вакансии и принять на освободившееся рабочее место другого незанятого инвалида по направлению на трудоустройство.

ИА «Орелград»