Под Орлом автоледи не пощадила водителя, ехавшего по главной дороге

14.4.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Молодой мужчина, автомобиль которого не пропустили, получил телесные повреждения.

Вчера вечером 33-летняя водитель не пропустила автомобиль, ехавший по главной дороге, в результате чего другой водитель получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.40 молодая женщина на «Хенде Сантафе» пыталась выехать на трассу М-2 «Крым», двигаясь по второстепенной дороге. Во время ее маневра по прямой ехал 26-летний водитель ВАЗ 21124. Избежать столкновения водителям не удалось.

Молодой мужчина, ехавший со стороны Москвы в направлении Курска, после медицинского осмотра был отпущен.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования