Под Орлом автоледи не пощадила водителя, ехавшего по главной дороге

Молодой мужчина, автомобиль которого не пропустили, получил телесные повреждения.

Вчера вечером 33-летняя водитель не пропустила автомобиль, ехавший по главной дороге, в результате чего другой водитель получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 19.40 молодая женщина на «Хенде Сантафе» пыталась выехать на трассу М-2 «Крым», двигаясь по второстепенной дороге. Во время ее маневра по прямой ехал 26-летний водитель ВАЗ 21124. Избежать столкновения водителям не удалось.

Молодой мужчина, ехавший со стороны Москвы в направлении Курска, после медицинского осмотра был отпущен.

ИА «Орелград»